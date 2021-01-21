نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب بالغاء وزارة القطاع العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، لإلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020، بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.

وأضاف سالم، أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار، وأهدرت أموال الدولة والشعب، ضاربا مثلا ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته نحو 80 الف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيه، وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة اراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه، بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، وتم تشريد عمال المصنع.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، لإلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020: "التصفية قرار سهل"، متسائلا في استنكار "هل نصفى السكك الحديد أيضًا لأن لديها ديون وماسبيرو أيضًا".

وطالب "الحسيني" وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بالاستقالة من منصبه، مؤكدا أن العمل والإنتاج أفضل من التصفية، وأنه لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية، مطالبًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات وبحث المشكله الحقيقة، حيث أن أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات دون المستوى والحل هو الاستعانة بأصحاب الخبرات.