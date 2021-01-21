مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يصدران قرار بالموعد الجديد لإجازة 25 يناير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، قراراً بتحديد موعد إجازة الخامس والعشرين من يناير بالنسبة للعاملين في الحكومة و البنوك، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بتحديد موعد إجازة الخامس والعشرين من يناير للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، و ثم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

موعد إجازة 25 يناير للعاملين في الحكومة و البنوك العاملة في مصر:-

يحتفل المصريون يوم الاثنين المقبل بعيدين وهما عيد الشرطة وعيد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكلا المناسبتين تذكران المصريين بما قدمه الشهداء من أرواحهم الغالية من اجل رفعة هذا الوطن، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بموعد إجازة ال 25 يناير للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، حيث تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي منح العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك احتفالاً بذكرى عيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير.

حيث تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء منح العاملين في الحكومة يوما بديلاً ليوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021، حيث تم استبدال ذلك اليوم بيوم الخميس الموافق 28 يناير 2021.

وفي ذات السياق فقد أصدر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قراراً بمنح العاملين بالجهاز المصري يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير.