ما بين حوادث التصادم والاختناق والسطو المسلح.. مصريين يتعرضوا للموت اليوم بالكويت

لاقى ثلاث مصريين مصرعهم جراء حادث تصادم سيارتهم بسيارة نقل ثقيل يقودها "مواطن سوري" وذلك على الطريق الدائرى السادس، بدولة الكويت، بحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية.

3 عمال مصريين يلقوا مصرعهم اثر حادث سيارة بالكويت

وكشفت وسائل الإعلام عن مصدر أمني، تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغ عن وجود حادث تصادم على الطريق الدائري السادس، مشيرة أنه فور وصولهم اتضح أن الحادث وقع بعد تصادم سيارة نقل ثقيلة يقودها سوري، وسيارة كان يستقلها 3 عمال يحملون الجنسية المصرية وتبين أنهم فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم الناتجة عن الحادث.

وأوضح المصدر الأمني الكويتي، أن رجال الأمن قاموا بتخطيط الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحفظوا على قائد سيارة النقل الثقيل على ذمة التحقيق في قضية "تصادم ووفاة"، بجانب استدعاء الأدلة الجنائية لنقل جثث المتوفين إلى الطب الشرعي.

وافد مصري يتعرض لسطو مسلح

وفي نفس السياق أعلنت وسائل الإعلام الكويتية أن اليوم الخميس تعرض مواطن مصري أخر لعميلة سطو مسلح قام بالإبلاغ عنها، حيث تمكن لص مجهول باستخدام "ساطور"، في منطقة "سعد العبدالله"، وتهديد المواطن والاستيلاء على مبلغ 3000 دينار من داخل فرع محل صرافة لشركة شهيرة بالمنطقة، وتم تسجيل قضية تصنيف "جنايات وسرقة عن طريق استعمال العنف" برقم 10 /2021 جنايات مخفر شرطة سعد العبدالله.

إصابة مواطن مصري وابنته بإختناق في حادث حريق شقة

كما أعلنت وسائل الإعلام عن إصابة مواطنين مصريين باختناق في حادث حريق شقة في منطقة الرميثية، حيث اختنق رجل في العقد الخامس من عمره وابنته في العقد الثاني، وتمكنت رجال الطوارئ الطبية بتقديم الإسعافات الضرورية لهما في موقع الحادث.

وافد مصري يتعرض للدهس بشوارع الكويت

يذكر ان وافد مصري لاقه مصرعه في الكويت ظهر أمس الأربعاء إثر تعرضه للدهس بمركبة شاب كويتي في مواقف جمعية الجيش في صبحان، وأعلن مصدر أمني كويتي إن الوافد المصري المتوفي يبلغ من العمر 51 عامًا وفارق الحياة فور حادث "الدهس"، لافتًا أن المتهم بـ"دهسه" في العقد الثالث من عمره، وتوقف في موقع البلاغ، وسوف يتم فتح تحقيق معه في قضية "قتل بالخطأ".