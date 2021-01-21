النائب عبده أبو عايشه:أزمة كورونا كانت اختبار هائل وغيرمسبوق للدولة المصرية

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر بذلت مجهودات مضاعفة لمواجهة فيروس كورونا ولم تتوانى أبدا في تقديم الدعم الصحي والاقتصادي والاجتماعي للجميع.

وأشاد ابو عايشه خلال تصريحات له اليوم، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، وقال فيها، إن عام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا، وأن ما سيأتي بعد تلك الأزمة سيكون مختلفا تماما عما قبلها.

واضاف عضو مجلس الشيوخ أن أزمة كورونا، كانت فرصة مهمة فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمى وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئة بما يحقق التعافى الشامل في اسرع وقت.

وشدد أبو عايشه، أن الرؤية المصرية والإدارة الحكيمة للبلاد خلال ازمة كورونا من جانب الرئيس السيسي استطاعت امتصاص حالة الرعب منه، والتعايش مع الفيروس، وفي نفس الوقت تعزيز الاجراءات الاحترازية.

واضاف أن أزمة كورونا كانت اختبار للدولة برمتها أمام وباء غير مسبوق ونجحت فيه باقتدار، وبشهادة العالم كله، ونجحت كذلك في اختبار مدى قدرة المؤسسات المصرية على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.