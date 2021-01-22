بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس والشعب بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى بعيد الشرطة.





وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بعيد الشرطة، ونصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الرخاء والسلام لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

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