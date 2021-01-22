أخبار السوشيال ميديا.. ميدو يتعرض لهجوم بسبب علي لطفي.. وراغب علامة يوجه رسالة لمتابعيه بعد شفائه من كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تعرض احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق لهجوم شديد من متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد سخريته من علي لطفى حارس مرمي النادي الاهلي.

وغرد ميدو قائلا "‏بعد اداء علي لطفي في الشوط الاول انباء عن تخفيض عقوبة الشناوي لنص ماتش".

علق ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق على أداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الاهلي 3_2

وكتب ابراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏حسين الشحات عشان يرجع لمستواه تاني لازم يقعد شويه وهو اللي يطلب من موسيماني كده !!!".

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الاهلي "3-2".

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بتويتر قائلا : "الاهلي افضل في الشوط الثاني و عماد النحاس غاب في الشوط الثاني والحكم نجم اللقاء و وأعطى لكل فريق حقه".

شارك الفنان راغب علامة جمهورها بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي.

وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشرة عبر استوري بحسابه بإنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شئ أهم من الصحة، حمدلله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».