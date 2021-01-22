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انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - وائل الإبراشي، أحد أشهر الإعلاميين في مصر، وقدم أشهر البرامج على العديد من القنوات الفضائية، كان منها برنامج “الحقيقة” على شاشة قناة دريم2، وبرنامج العاشرة مساءًا على قناة دريم، ثم برنامج “كل يوم” خلفًا للإعلامي عمرو أديب، على قناة أون، وأخيرًا برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وكان قد أصيب قبل أيام بفيروس كورونا المستجد، وأصبح العديد من عشاقه يتسائلون عن مستجدات الحالة الصحية له، ونجيب على هذا السؤال من خلال موقع مصر فايف .
تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الحالة الصحية له في تحسن مستمر، وأنه الآن يتماثل للشفاء تقريبًا، وفي تدوينة تم نشرها أمس الأربعاء تفيد تحسن الحالة الصحية للإبراشي، واستقرار حالته بشكل تام بإذن الله، وهو يتماثل للشفاء، وسيعود لجمهوره ومحبيه قريبًا، وأن وائل موجود الآن في غرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي يتم نشره بأخبار تخالف هذا الأمر .
نقيب الإعلاميين ينفي شائعة وفاة الإبراشي
نفى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في مصر، ما تم تداوله من شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أن الإبراشي حالته مستقرة، ويتماثل للشفاء، ولا صحة لما يتردد عن خطورة حالته، ومضيفًا أن حالته الصحية في تحسن مستمر، وذلك ما أكده مدير مستشفى زايد له شخصيًا، وهو الآن منتظر المسحة الجديدة .
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