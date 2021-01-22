مسلسل ضربة معلم يستقطب جمهور الوطن العربي مع اقتراب نهايته

نجح مسلسل ضربة معلم في استقطاب جمهور الوطن العربي بشكل كبير لاحداثه الشيقة والقريبة من الشارع المصري، الأمر الذي يجعله يتصدر محرك البحث جوجل بشكل شبه يومي.

فيديوهات مسلسل ضربة معلم ترند بموقع اليوتيوب

وبعد عرض الحلقة الماضية أمس الأربعاء الموافق 21 يناير 2021، تصدرت بعض مقاطع الحلقة ترندات موقع الفيديوهات "يوتيوب" خاصة تلك التي تجمع بين محمد رجب وهاجر أحمد والتي تكشف عن المفاجأت التي نفذها لها في عيد ميلادها بداية من منزل كبير بأسمها به غرفة للعرض السينمائي بجانب مفاجأت بحفل يجمع صديقاتها، مرورًا بسيارة جديدة فاخرة.

كما كان الفيديو الأخر الذي واجه فيه محمد رجب هاجر باتفاقه مع أبيها على انهاء الزواج منها والذي كان مقرر منذ البداية، لتفاجئه بردة فعلها ورغبتها في الاستمرار، مما جعل الجمهور متحمس بشدة للمسلسل وأبطاله.

أبطال مسلسل ضربة معلم

يذكر أن مسلسل ضربة معلم يحاكي الأسرة المصرية بدراما إجتماعية شيقة على مدار 45 حلقة، وهو من بطولة محمد رجب، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، إنعام سالوسة، هاجر أحمد، ومي سليم، ومحمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

يذكر أن ضربة معلم ُيعرض على شاشة قناة " سي بي سي" وقناة "سي بي سي دراما" على مدار خمس أيام من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء، ويعاد مرتين يوميا، الأولى في الساعة الثانية عشر ظهرًا والمرة الثانية في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

كما يُعرض على شاشة"سي بي سي دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا ويتم إعادته في الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويتنظر عدد من الجمهور مشاهدته مرة أخرى خلال يومي الخميس والجمعة بشكل مجمع للحلقات السابقة.