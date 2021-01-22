بارنز يتقدم لـ بيرنلي على حساب ليفربول من ركلة جزاء (فيديو)

أحرز آشلي بارنز هدف بيرنلي الأول في مرمى ليفربول بالدقيقة 83 من ركلة جزاء، في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشارك النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 57 من اللقاء بديلا لديفوك أوريجي، فيما يشارك الكاميروني جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة.

ويدخل ليفربول لقاء الليلة وهو فى رصيده 34 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يمتلك بيرنلى 16 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالى.

ويسعى ليفربول خلال مواجهة الليلة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع مستوى الفريق خلال أخر 4 مباريات فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى استعادة الانتصارات التى غابت عن الفريق خلال أخر 4 جولات، والتى شهدت التعادل مع وست بروميتش ألبيون 1 - 1، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد بدون أهداف وتلقى الهزيمة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون بهدف نظيف، وكان أخر فوز للريدز فى البريميرليج على حساب فريق كريستال بالاس بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة، وهو الأمر الذى جعله يفقد صدارة المسابقة ويتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع.

مباراة ليفربول ضد بيرنلي

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم: شاكيري - ماني - أوريجي.