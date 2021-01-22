ليفربول يخسر بهدف أمام بيرنلي.. الريدز يواصل التراجع (فيديو)

سقط ليفربول أمام ضيفه بيرنلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليسقط الريدز للمرة الثانية في الموسم الحالي، بعد الخسارة بسباعية أمام أستون فيلا.

وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة من على مقاعد بدلاء ليفربول قبل أن يشارك بدلا من ديفوك أوريجي في الدقيقة 57.

أحرز آشلي بارنز هدف فوز بيرنلي بالدقيقة 83 من أحداث اللقاء، من ركلة جزاء، بعد خطأ على الحارس أليسون بيكر.

وتصدى البرازيلي أليسون بيكر لكرة خطرة في بداية اللقاء من أمام لاعب بيرنلي. وفي الدقيقة 42، يهدر البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول أخطر فرص الشوط الأول، عندما استغل خطأ مدافع بيرنلي وانفرد بالحارس من منتصف الملعب، ولكنه سدد كرة ثوية ترتد من العارضة.

مباراة ليفربول

وتبادل اللاعبون الشجار بينهم البعض مع انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، كما دخل يورجن كلوب مدرب الريدز في مشاجرة مع نظيره في بيرنلي شون دايتش.

وذكر موقع "ليفربول إيكو"، أن دايتش لم يعجبه قرار الحكم بإعطاء فابينهو البطاقة الصفراء مطالبًا بالبطاقة الحمراء، فيما اضطر يورجن كلوب للدفاع عن لاعبه، وتبادل مع دايتش الشجار في الممر المؤدي لغرفة الملابس. وكان محمد صلاح قريبا من التسجيل في الدقيقة 60، لولا تصدي حارس بيرنلي لتسديدته.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 34 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يمتلك بيرنلى 19 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالى.

وسجل الريدز رقما سلبيا لم يتحقق منذ 21 عاما، حيث فشل للمباراة الرابعة على التوالى هذا الموسم في الفوز وهو الأمر الذى لم يحدث فى الدوري الإنجليزي منذ موسم 1999 – 2000.

مباراة ليفربول ضد بيرنلي

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم: شاكيري - ماني - أوريجي.