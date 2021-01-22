إيمان العجوز : لن نقبل أى تجاوز فى حق العاملين بشركات القطاع العام

جدة - نرمين السيد - وشددت العجوز، خلال كلمتها فى الرد على البيان المٌقدم من وزير قطاع الأعمال بمجلس النواب، أمس الخميس، على عدم قبول أى تجاوز فى حق العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وطالبت النائبة، الوزير بتقديم خطة واضحة لشرح رؤية الوزير فى التعامل مع العاملين بشركات قطاع الأعمال حال تصفية أى من هذه الشركات.

وأكدت، أن الوطن لا يتحمل حدوث عدم استقرار فى الوسط العمالى فى ظل ما نمر به من تحديات عدة فى مجالات مختلفة على الصعيدين الدولى والمحلى.