والدة طفلة التعرية لـ دوت الخليج : زوجى عايز يحرق قلبى عليها وأطالب بتعجيل الحكم

جدة - نرمين السيد - وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه زوجها كان دائمًا يضربها وينهرها، وأنه اتهمها بأنها على علاقة مع شخص آخر، مشيرة إلى أن هذا غير حقيق.
وتابعت: "زوجى كان يريد أن يتخلى عن حقوقها الشرعية وحقوق ابنتهما، وكان يريد أن يحرق قلبى عليها وحاول حرقها فى الشارع"، مضيفة: "وكان يهددنى بأن أقول كلاما غير صحيح عن نفسى وأهلى، كما أخذ منى توقيعا على وصولات أمانة كل ذلك تحت التهديد حيث وضع السكين على رقبتى مهددا".
وأكملت والدة طفلة التعرية: "اضطررت أن أوفق على كل ما طلبه منى تحت التهديد كما أننى كنت محبوسة لديه لمدة ثلاثة أشهر"، مستكملة: "كل الكلام الذى يقوله عنى كذب.. وأنا أعرف دينى كويس".
واختتمت "أشكر أجهزة الأمن على وقوفها بجانبى وأطالب القضاء بتعجيل الحكم ضده.. ويجيبلى حقى منه.. وعايزة تعهد على أهله بعدم التعرض ليا أو بنتى أو حد من أهلى".
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