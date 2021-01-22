نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة اليوم في مصر الجمعة والدرجات المتوقعة في جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بالإعلان عن درجة الحرارة اليوم في مصر في جميع أنحاء الجمهورية، ويهتم المصريين بمتابعة أحوال الطقس باستمرار خاصة من تحتاج مهنهم إلى متابعة حالة الجو بصفة مستمرة مثل السائقين والعاملين في البناء كما يهتم الأشخاص العاديين بمعرفة درجات الحرارة للحصول على التدفئة وارتداء الملابس المناسبة عند خروجهم في الساعات الأولى من الصباح وأوقات الأمطار.

توقعات درجة الحرارة اليوم في مصر الجمعة 22 يناير

مع بداية شهر يناير بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس معتدل صباح اليوم الجمعة على مدينة القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، وشمال صعيد مصر، ويكون الطقس مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة شديدة البرودة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والساحل الشمالي، وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، وتجدر الإشارة إلى أن مصر تتأثر هذه الأيام بوجود مرتفع جوي عن سطح الأرض، وذلك بالتوازي مع امتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، كما تتوقع الهيئة نشاط للرياح على جنوب سيناء والصعيد في بعض الأحيان، بينما تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتوضح الصورة التالية توزيع درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر هذه الليلة:

وقد نوهت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث يسيطر الضباب الكثيف على الطرق الزراعية والطرق السريعة المطلة على المسطحات المائية، ودرجة الحرارة الصغرى تسع درجات.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 يناير في مصر

يبين الجدول التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في كل مدينة وفقاً لآخر توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وتشهد الجمهورية سيطرة المرتفع السيبيري الجاف شديد البرودة والتي بدأت منذ يوم أمس الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، مع تلاشي إمكانية نزول الأمطار، كما تتأثر درجات الحرارة الصغرى بمزيد من المنخفضات على معظم أنحاء البلاد فيما عدا المناطق الساحلية بصفة عامة سواء أكانت سواحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط.