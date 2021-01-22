نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر 22/1/2021 مع وجود الشبورة الصباحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر الموافق 22 يناير 2021 بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون طقس معتدل صباحاً على القاهرة والوجه القبلي شديد البرودة ليلاً، فيما سوف تكون الرياح معتدلة، والطقس سوف يكون مائل للدفء، مع ظهور الشبورة المائية صباحاً، وقد أظهرت الأرصاد الجوية درجة الحرارة ف مصر على جميع الإنحاء، والمحافظات.

حالة الطقس اليوم الجمعة على جميع محافظات مصر 22 يناير 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظات القاهرة والوجه البحري سوف تشهد طقس معتدل نهاراَ، شديد البرودة ليلاً، وأوضحت بأن الرياح بالرغم من اعتدالها إلا أنها سوف تنشط إلى حد ما على القاهرة.

أما بالنسبة لأحوال الطقس على السواحل الشمالية سوف تكون مائلة للبرودة في النهار، أما ليلاً ستصبح شديدة البرودة، والرياح ستكون معتدلة.

ستشهد حالة الطقس على جنوب الصعيد بالدفئ نهاراً، وتتسم بالبرودة الشديدة ليلاً، مع رياح معتدلة، وقد تنشط الرياح أحياناً

أما حالة الجو على شمال الصعيد ستشهد اعتدالا بالنهار، شديدة البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

بينما سيشهد جنوب سيناء طقس دافئ بالنهار، بادر بالليل، والرياح ستكون معتدلة، وقد تنشط الرياح أحياناً.

ما الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في الصباح

حذرت هيئة الإرصاد الجوية من الانتباه، والحرص الشديد من الشبورة المائية في الصباح أثناء السير، والقيادة على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة للمسطحات المائية المتجهة من وإلى القاهرة، والسواحل، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ووسط سيناء، لتفادي الحوادث نتيجة لعدم الرؤية بوضوح، لذ لابد للجميع الانتباه أثناء القيادة، وعدم القيادة بشكل سريع للحفاظ على حياة الجميع.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر نتيجة لوجود مرتفع جوي على سطح الأرض،يتوافق مع الامتداد المرتفع الجوي المتواجد بطبقات الجو العليا.

حالة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

وصفت هيئة الأرصاد حالة البحر الأحمر بالاضطراب، وأن ارتفاع موج البحر سيصل، وسيتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، وأوضحت أن الرياح السطحية ستكون رياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر المتوسطة وصفتها بأنها معتدلة، وأن ارتفاع موج البحر سيتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر، وأن الرياح السطحية ستكون رياح شمالية شرقية.

ماهي نسبة الرطوبة على محافظات مصر

أوضحت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة اختلفت بين محافظات مصر في الانخفاض، والارتفاع وهما كالتالي:

وصلت نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية إلى 80% للعظمى، و45% للصغرى.

أما نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وصلت 75% للعظمى، و40% للصغرى.

أما نسبة الرطوبة على جنوب العيد وصلت 40% للعظمى، و20% للصغرى.

وفي شمال الصعيد وصلت نسبة الرطوبة 70% للعظمى،30% للصغرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر 22/1/2021

تختلف درجات الحرارة بين جميع المحافظات وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.