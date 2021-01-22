مساجد مصر تتحدث عن نور القرآن الكريم اليوم

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان "النور فى القرآن الكريم"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.





وأكدت الوزارة، ضرورة ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية"، مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة. وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما فى الصدور، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال فى القرآن الكريم، لنضىء بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس فى رابعة النهار هذا الكون البديع".

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