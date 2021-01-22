الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم : شديدة البرودة ليلا وعظمى القاهرة 19

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة ليلا، مع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس باردا ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن البلاد تتأثر بمرتفع جوى على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 18 09

شبين الكوم 19 09

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 19 09

المنصورة 18 10

الاسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 17 09

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 15 04

نويبع 19 12

طابا 17 10

كاترين 12 00

الطور 20 10

شرم الشيخ 21 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 18 05

بنى سويف 18 05

المنيا 19 04

أسيوط 18 05

سوهاج 21 06

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 25 09

ادفو 22 09

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 20 07

شلاتين 25 15

ابو رماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16