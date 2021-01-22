نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أفادت التلفزيون السوري، في نبأ عاجل صباح اليوم ، بسماع دوي عدد من الانفجارات في مدينة حماة وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محافظة حماة.
قال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه بعد اجتماع مجلس النواب اليوم لم تتغير لديه أي قناعات فيما يخص قرار الحديد والصلب، معقبا: قرارات اليوم كانت معتمدة على العواطف ولم يكن هناك أي معلومة علمية أو مالية أو اقتصادية خلال المناقشة تجعلني اتراجع عن رأي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة حتى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة تعلن وفاة 54 حالة بـ كورونا.. وزير قطاع الأعمال: أنا مستعد للتنحي.. وقصف إسرائيلي على سوريا بعد تولي بايدن الرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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