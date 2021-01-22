نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شديد البرودة.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 22 يناير 2021، وجاءت كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.