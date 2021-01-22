موجز السوشيال: تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد.. وهاشتاج القاضية ممكن يشعل تويتر

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

هاشتاج القاضية ممكن يشعل تويتر.. والجماهير: مع الأهلي مفيش مستحيل

تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر.. شاهد