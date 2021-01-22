انت الان تتابع تفاصيل خبر معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير 2021، وذكرت الهيئة أن الوجه البحري والقاهرة ستشهد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان، بينما سيسود السواحل الشمالية الشرقية والغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وسيسود شمال الصعيد طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، بينما ستشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين المتر إلى المتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر فيكون من المتر ونصف إلى المترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وستشهد بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية بالوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية للبلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لذا وجب على سائقي السيارات توخي الحذر خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 09 19 الإسكندرية 11 18 طنطا 09 18 دمنهور 11 18 مطروح 10 17 بورسعيد 11 18 الزقازيق 09 19 المنصورة 10 18 السويس 10 19 شرم الشيخ 12 21 نويبع 12 19 الغردقة 12 20 الفيوم 05 18 أسيوط 05 18 الأقصر 08 23 أسوان 09 25

بيان الأرصاد