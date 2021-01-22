انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة في الصباح الباكر ونشاط الرياح على أنحاء متفرقة .. بيان حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير وصغرى العاصمة 9 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارًا، شديد البرودة ليلًا، معتدل على جنوب سيناء نهارًا، بارد ليلًا معتدل على شمال الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع نشاط الرياح على القاهرة الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 يناير

وستتكون الشبورة المائية الكثيفة على مناطق القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية للبلاد، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وسيكون هذا خلال ساعات الصباح الباكر.

أما عن الملاحة البحرية، فهي خفيفة إلى معتدلة على البحر المتوسط، معتدلة على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج بالبحر المتوسط بين المتر والمتر ونصف، مع هبوب الرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن البحر الأحمر، فيصل ارتفاع الموج بين المتر ونصف إلى المترين مع هبوب الرياح شمالية شرقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل 1:1.75 شمالية شرقية البحر الأحمر معتدل 1:2 شمالية شرقية

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19 – 09

الإسكندرية 18 -11

طنطا 18- 09

دمنهور 18 – 11

مطروح 17 – 10

سيوة 17 – 05

دمياط 18 – 11

المنصورة 18 – 10

الإسماعيلية 19 – 10

نخل 15 – 04

شرم الشيخ 21 -12

الغردقة 20 -12

مرسى علم 20 -13

الفيوم 18 -05

المنيا 29 -04

أسوان 25 -09

الأقصر 23 – 08

بيان الأرصاد الجوية