جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 172 طالب عمل.





وأوضح فريد سنوسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضى، أن المديرية استخرجت 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدربا. وفى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 85 منشأة بنظام الدورى النهارى، والقيام بـ 11 حملة، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية ، والقيام بـندوتين توعية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى. أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية منحا للرعاية الصحية لـ 67 عاملا من المسجلين بالوحدة بإجمالى 40 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 58 شابا.. والتفتيش على 302 منشأة بمطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.