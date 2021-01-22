مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق صباحا الطقس غدا شديد البرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة، ويكون دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد ليلا. وعلى الصعيد يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9.

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