إنفوجراف- أنشطة الزراعة.. قرارات حكومية وبحث التوسع فى المشروعات

جدة - نرمين السيد - سلطت وزارة الزراعة الضوء على أنشطتها خلال أسبوع، لافتة إلى القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، إذ وافق على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، كما وافق على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، بشأن الموافقة على السير فى إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التى تدخل فى نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها، كذلك وافق على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد.





جاء ذلك فى تقرير أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 22، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 15 الى 21 يناير، بالتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة.

وأشار الحصاد إلى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبه لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس مصطفى الصياد، إذ قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.

وأفاد بأن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل جمهورية مصر العربية تصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكى، كما عقد رئيس مجلس الوزراء، أيضًا اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، بحضور وزراء الزراعة، والكهرباء والرى، ورئيس شركة الريف المصرى الجديد، ورئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، ومسؤولى الجهات المعنية.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إذ بحثا مشروعات التوسع الأفقى والحصر التصنيفى بالوادى الجديد وأيضًا آخر تطورات مشروع منظومة تحديث الرى، كما بحثا أيضًا سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعى ومشروع دودة القز، كما عقد وزير الزراعة سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة، يأتى على رأسها متابعة ملفى توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية وذلك ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاونى الزراعى المركزى، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى.

وشهد وزير الزراعة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وشركة الريف المصرى، بشأن توفير الدعم الفنى لمنتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما قام بتفقد حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك والتابعة لمعهد بحوث البساتين، فى إطار رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، إذ طالب بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين مع توفير كل الخدمات بها، ووقع وزير الزراعة ووزيرة البيئة، ومحافط الوادى الجديد، بروتوكول للتعاون المشترك، لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 أفندة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وافتتح المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التى ينفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بعنوان: "التدريب الفنى على اختبارات سلامة الغذاء"، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون، كما قام اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والخدمات البيطرية بزيارة إلى محافظة دمياط، وعقد إجتماعاً لتنشيط المشروع القومى لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى والجهات الممولة متمثلة فى البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الانتهاء من تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بالإسكندرية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية، وتزويدها بأحدث الأجهزة فى فحوص الأغذية، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية لانتاج الحرير الطبيعى، بمحافظة الوادى الجديد، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين، استمرت لمدة 3 أيام، فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى إنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظة.

وزار الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمنسق القومى لمشروع ساسمى موقع المفرخ البحرى بالكيلو 21 بالإسكندرية، لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال، وذلك فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمتابعة المشروعات التنموية الممولة من الجهات الدولية المانحة وما يتم بها من أعمال على أرض الواقع تمهيدًا لافتتاحه.