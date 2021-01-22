أشرف صبحى: نحجنا فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية

جدة - نرمين السيد - وقال صبحى فى بيان اليوم الجمعة، إن البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التى تقوم لها الوفود للأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها تعد رسالة صريحة بالوضع الآمن فى مصر على جميع المستويات وخصوصا الجانب الصحى ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على سلامة المنتخبات.
وأضاف وزير الرياضة أن مصر استطاعت أن تنظم بطولة العالم بهذا الشكل المبهر خصوصا وأن هناك نظام يتم اتباعه وتطبيقه سواء فى المباريات أو الفنادق أو التدريبات الخاصة بالبطولة
وتطرق الوزير الى تأثير الغياب الجماهيرى على البطولة لما لهم من دور هام فى المباريات لكن رغم هذا لاعبى المنتخب الوطنى ظهروا على قدر المسئولية ويحتاجون فى المباريات المقبلة الدعم والمساندة بمختلف الطرق خصوصا غبر وسائل التواصل الاجتماعى.
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