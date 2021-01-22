إنفوجراف- اتكلم عربى.. ربط أبناء المصريين فى الخارج بوطنهم

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة "اتكلم عربى" إيمانا منها بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية فى نفوس أبناء مصر بالخارج.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات المهمة عن مبادرة "اتكلم عربى". وأكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية، أى يتم تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، وأن الأطفال والشباب فى الخارج يريدون من يتحدث إليهم لكى ننمى لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن.

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