العربية للتصنيع تبحث مع شركة روسية إنشاء مصنعا لأغشية تحلية مياه البحر

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه.





جاء ذلك خلال مباحثات التعاون التى جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية ومؤسسة "روسنانو" الروسية المتخصصة فى هذا المجال.

وأوضح التراس: "نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات ومكونات محطات تحلية مياه البحر بالخبرات الوطنية المصرية"، لافتًا إلى الاتفاق على بحث إنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر، بالشراكة مع الجانب الروسى، بالإمكانيات التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأشاد التراس بخبرات مؤسسة "روسنانو" الروسية بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة فى مجال تحلية مياه البحر، موضحًا أنه تم الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخرى توطين هذه الصناعة بما يسهم فى خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.

وذكر التراس أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية، والتوسع مستقبلا للأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير، والاستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة، فضلاً عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليًا وخارجيًا.

وفى سياق متصل، بحث التراس مع مؤسسة "روسنانو" الروسية، إمكانية توقيع بروتوكول تعاون فى عدد من مجالات الصناعة، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا ومن بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خصوصًا فى المدن الساحلية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة "روسنانو"، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد لتعميق التصنيع المحلى، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة الروسية لعقد الشراكات مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المتعددة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.