قام الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمبني المطبعة الفنية التابعة لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة وذلك لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها داخل المطبعة من أجل صحة وسلامة العاملين وبما يكفل توفير مناخ آمن لهم في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأعرب رشدي زكريا، عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصرللطيران .
ورافق الطيار رشدي زكريا أثناء الجولة محمد البكري رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ومحمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مصر للطيران يتفقد مبنى المطبعة الفنية لمراجعة الإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.