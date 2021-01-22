درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-1-2021..انخفاض شديد وتحذيرات من الطقس

درجة الحرارة اليوم الجمعة 22-1-2021، باتت من أهم الأمور التي تشغل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وذلك جراء انخفاض درجات الحرارة في المحافظات.

يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بشكل مستمر قبل التوجه إلى العمل أو التنزه وغيره من الأمور التي تضطره الخروج من المنزل.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 9 والعظمى 19 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 9 والعظمى 19 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 9 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 6 والعظمى 16 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 5 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 9 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 9 والعظمى 17 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 9 والعظمى 17 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 9 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 4 والعظمى 15 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 0 والعظمى 12 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 5 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 5 والعظمى 18 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 4 والعظمى 19 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 5 والعظمى 18 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 6 والعظمى 21 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 8 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 8 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 9 والعظمى 25

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