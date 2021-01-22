أسعار الذهب اليوم الجمعة 22- 1- 2021.. والتغيرات الأخيرة التي طرأت على الأسواق

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الجمعة 22- 1- 2021، يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن سعر الذهب في سوق الصاغة وآخر التطورات التي شهدها الذهب مؤخرًا، وذلك بعدما تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أسعار الذهب في مصرشهدت سعر أوقية الذهب استقرارًا ملحوظًا في بورصة المعادن العالمية بلندن ليشهد معها ثبات أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الصباحية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا استقرارا ليبلغ سعر الجرام نحو 816 جنيها.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 931 جنيها وهو العيار الأعلي في مصر، وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباته الى 699 جنيه بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6528 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار، وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1864 دولار.
أسعار الذهب
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
الجدير بالذكر، أن المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أي من القطاعات الإنتاجية الأخري لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور في توفير الإنتاج للسوق المحلي وإمكانية تصدير الذهب في صورته المشغولة.
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