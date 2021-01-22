أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ارتفعت أسعار بعض الخضروات مؤخرًا لتثير غضب المواطنين، ليشهد السوق ركود في حركة البيع والشراء.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري، والتغيرات التي تطرأ على الأسواق لحظة بلحظة.

أسعار الخضروات في الأسواق

استقرت أسعار الطماطم في الأسواق، حيث تراوحت بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.

سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.

أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.

بلغ سعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، وسعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا، واستقرت سعر الفراولة عند 10 جنيهات للكيلو الواحد.





وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.

الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة تتأرجح بين كفتي الارتفاع والانخفاض في الأسواق، بسبب العديد من المؤثرات منها حالة الطقس، وغيرها من الأمور التي تؤثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.