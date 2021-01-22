ياسمين صبري تتعرض لانتقادات لاذعة والسبب حفل عيد ميلادها "صور"

ياسمين صبري- ارشيفية
ياسمين صبري، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد حفل يوم ميلادها الذي لفت أنظار السوشيال ميديا لها ولزوجها أحمد أبو هشيمة.
انتشرت العديد من الصور التي جمعت ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدأت التعليقات المختلفة تجوب عبر المنصات المختلفة.
حفل ميلاد ياسمين صبري
انتقد العديد من رواد السوشيال ميديا الحفل الذي جهزه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته ياسمين صبري في الفيلا، لافتين إلى أن تلك المظاهر الكاذبة لن تفيد ولا تسمن من جوع، إلا أن البعض الآخر استنكر الحفل وانتشار البالونات في كل ركن.
دوت الخليج رصد عدد من التعليقات التي جاءت على صور عيد ميلاد ياسمين صبري خلال الساعات الماضية، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: "يعني جايبين تورتة 4 أدوار ومش هاين عليكوا تنقوا شكل حلو ولا مش معاكوا فلوس"، وكتبت آخرى: "كل ده علشان عيد ميلاد ياسمين صبري حرام عليك ولادك أولى منها"، وغيرها من التعليقات التي انتقدت ظهورهما.
آخر أعمال ياسمين صبري
كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2020، بمعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشاركهم أيضًا عدد كبير من الفنانين منهم: وبطولة أحمد مجدى، ايتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.
الجدير بالذكر، أن ياسمين صبري تصنف ضمن نجمات الصف الأول بالجيل الحالي، نجحت في إثبات نفسها بوقت قليل، بعد عدة أدوار بالدراما المصرية، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، وتعشق الفن والتمثيل وتطمح أن تصل للعالمية.
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