ياسمين صبري تتعرض لانتقادات لاذعة والسبب حفل عيد ميلادها "صور"

ياسمين صبري، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد حفل يوم ميلادها الذي لفت أنظار السوشيال ميديا لها ولزوجها أحمد أبو هشيمة.

انتشرت العديد من الصور التي جمعت ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدأت التعليقات المختلفة تجوب عبر المنصات المختلفة.

حفل ميلاد ياسمين صبري

انتقد العديد من رواد السوشيال ميديا الحفل الذي جهزه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته ياسمين صبري في الفيلا، لافتين إلى أن تلك المظاهر الكاذبة لن تفيد ولا تسمن من جوع، إلا أن البعض الآخر استنكر الحفل وانتشار البالونات في كل ركن.

دوت الخليج رصد عدد من التعليقات التي جاءت على صور عيد ميلاد ياسمين صبري خلال الساعات الماضية، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: "يعني جايبين تورتة 4 أدوار ومش هاين عليكوا تنقوا شكل حلو ولا مش معاكوا فلوس"، وكتبت آخرى: "كل ده علشان عيد ميلاد ياسمين صبري حرام عليك ولادك أولى منها"، وغيرها من التعليقات التي انتقدت ظهورهما.

آخر أعمال ياسمين صبري