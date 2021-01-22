اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق في أسوان

قطع المياه- ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن انقطاع المياه عن مناطق وسط المدينة (عباس فريد – الكورنيش وحتى أطلس) ، ومناطق ( شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها ). انقطاع المياه وأوضحت الشركة، أن المياه ستنقطع اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 23/1/2021، وذلك نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءاً من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى، مع الربط بالمحابس الجديدة، وتنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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