القنصل الفرنسى تشيد بإنجازات مشروعات مدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - زات جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسى بالإسكندرية، على رأس وفد، مدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسؤولو الجهاز، للاطلاع على ما تم وجار تتفيذه بالمدينة.





قدم المهندس أسامة عبدالغنى، خلال الزيارة، عرضًا مختصرًا عن مشروعات المدينة، ثم قام الوفد الفرنسى بجولة بالممشى السياحى والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مرورًا بالحى اللاتينى ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة.

وانتهت جولة الوفد الفرنسى بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعى، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة فى نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.

من جانبها، دونت قنصل عام فرنسا بالاسكندرية، كلمة تذكارية بسجل الزيارات للمدينة، أشادت خلالها بما رأته من إنجازات، وبالمجهودات المبذولة وسرعة الإنجاز فى فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون الاقتصادى، والثقافى المصرى الفرنسى الناتج عن العلاقات التاريخية، والوطيدة بين البلدين.

يذكر أنه رافق جانينا ايريرا، خلال زيارتها للمدينة، کریستوف أيزاك، مستشار ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وألكسندر لو جراف، سكرتير ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وکامیل تیبوه، مستشارة سياسية بسفارة فرنسا بالقاهرة، وفيليب جارسيا، مدير بيزنس فرانس، ولورا أبو حيدر، الأمين العام بالمركز الثقافى الفرنسى، ومايا الرمالى، مسؤولة التعليم الجامعى بالمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، وريم عبدالرحمانى، مسئولة التعليم الجامعى بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر، ودينا ماجد، مساعد ومترجم قنصل عام فرنسا.