صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه تم تطهير وتعقيم موقف السيارات الجديد بمحرم بك، لكونه يعتبر بوابة الدخول والخروج من وإلى الإسكندرية.
بينما نفذ حى العامرية أول، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لـ 11 مسجدا بشارعى مخزن الزيت والوكالة، باستخدام الكلور والمطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
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