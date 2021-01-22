التضامن: زيادة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية لـ19 مليار جنيه فى 2021

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيها.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيها، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدى بكل برامج الحماية الاجتماعية كما هى دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية "تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعى" بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه عام 2020 - 2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020.



وفى سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية والتى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة، إذ يقدم لكل أسرة 60 جنيهاً لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهاً لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ 65 عاماً، وذوى الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيها شهريا للفرد، و1.050 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد كحد أقصى، فى حين يمنح معاش الضمان الاجتماعى 420 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وناشد "التضامن الاجتماعى" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "moss.gov.eg".