حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 17 – 21 يناير 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:59 ص

البرلمان - أرشيفية

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على مدار (5) أيام انعقاد، وما يقرب من(32) ساعة عمل، مجلس النواب يستخدم دوره التشريعي والرقابي ويستدعي رئيس الحكومة و(8) وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها "مصر تنطلق 2018-2022"، والذى سبق وأن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة، والمجلس يوافق نهائياً على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ويحيله لمجلس الدولة للمراجعة، ويوافق على عدد (2) اتفاقية دولية، ويحيل (6) اتفاقيات دولية للجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ويوافق بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ. أولاً: نشاط السيد رئيس المجلس شهد الأسبوع المنقضي استقبال السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لعدد من كبار رجال الدولة لتقديم التهنئة بمناسبة انتخاب سيادته رئيساً لمجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.

- أكد السيد رئيس مجلس النواب خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص البرلمان على تعميق التعاون بين ‏السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين، ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست ‏الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة.‏

- كما قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للسيد رئيس مجلس النواب ،واكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الدستور.

- أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال استقباله أمين عام جامعة الدول العربية أن الدولة المصرية بكافة مؤسستها تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألو جهداً في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة، ومن جانبه أكد السيد السفير أحمد أبو الغيط أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.

- وخلال استقبال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات للمواطنين. - كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد وامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وأكد رئيس مجلس مجلس النواب أن مصر تولي أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية، ومن جانبه أكد السيد وامكيني ميني أهمية تعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية.

الاجتماع الأول للجنة العامة يوم الأحد 17/1/2021 ناقشت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أربعة موضوعات على النحو التالي: الموضوع الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة. الموضوع الثاني: وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه. الموضوع الثالث: تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس. الموضوع الرابع: التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به، وقررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

ثانياً: الجلسات العامة: جلسة الاحد الموافق ١٧ يناير ٢٠٢١ استهل مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة بالتأكيد على ان مجلس النواب الجديد عليه مسئولية كبيرة أمام رئيس الجمهورية وامام المواطن المصرى الذى يأتى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس النواب. أعلن السيد المستشار رئيس المجلس تشكيل اللجنة العامة للمجلس وفقاً المادة (24) من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية، إضافة الى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على ان يكون من بينهم عنصر واحد على الاقل مستقل"، و اختيار النواب «ضياء الدين داود، مستقل، أحمد فؤاد أباظة، أقدم الأعضاء بالبرلمان، أحمد خليل خير الله حزب النور، فريدي البياضي المصري الديمقراطي، عمرو يونس مستقل “ضمن التشكيل الجديد للجنة العامة. - وافق المجلس على قرارات اللجنة العامة وما انتهت اليه في أول اجتماع لها بتشكيلها الكامل، سواء على الجانب التنظيمي أو ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، والتي كان في مقدمتها استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية. - أكد رئيس المجلس ان حضور الوزراء امام المجلس وجوبى وفقاً للقانون وسوف يكون وفقاً لجدول يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء. - أعلن رئيس المجلس اسماء ممثلي ثلاث هيئات برلمانية في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب وهم: النائب عاطف مغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، و النائب عبد المنعم إمام ممثلا ًللهيئة البرلمانية حزب العدل. و النائب أحمد خليل خير الله ممثلاً للهيئة البرلمانية حزب النور. أحال المجلس عدد"6" إتفاقيات دولية الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها واعداد تقارير بشأنها.

جلسة الاثنين ١٨ يناير ٢٠١٢ استأنف مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة للاستماع الى بيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى حول رؤية مصر 2030 أكد رئيس المجلس على ضرورة التزام السادة النواب بالقواعد المنظمة لسير الجلسة وألا يتحدث أحد من السادة الأعضاء إلا بعد أن ياذن له رئيس المجلس فى ذلك، حرصاً على نظام الجلسة، موجهاً الشكر للحكومة على سرعة استجابتها للحضور للمجلس مما يعد بداية طيبة للتعاون بين المجلس والحكومة فى الفترة القادمة. استمع المجلس إلى بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى استهله بالتهنئة للسادة أعضاء المجلس الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى بالتنسيق مع الحكومة، وأضاف أن الحكومة نجحت فى بتنفيذ 100% من برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى تراجع عجز الموازنة من 10% إلى 7.9% من الناتج المحلى الاجمالى. وعقب انتهاء بيان رئيس مجلس الوزراء أكد السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى ان برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030 للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه بها الحكومة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ثم دعا السيد رئيس المجلس السيد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لإلقاء بيانه، والذى استعرض فيه عدداً من الانجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين والخطط المستهدف تحقيقها فى الفترة المقبلة. وأجمع النواب خلال المناقشات على أهمية إصدار قانون الإدارة المحليةخلال هذه الدورة، وإيجاد صيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، وكذلك أهمية الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء، مع المطالبة بالاهتمام بمحافظات الصعيد. وفى تعقيبه أكد وزير التنمية المحلية أن ملف المحافظين سيتم حله بصفة نهائية، وسيتم استقبال النواب فى المحافظات على أحسن مايكون. -أعلن السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس إحالة بيان الوزير الى لجنة الادارة المحلية لاستكمال المناقشات حول ماجاء به واعداد تقرير لعرضه على المجلس. ثم دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لالقاء بيانه، والذى بدأه بتوجيه التحية لرئاسة المجلس متمنياً استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والمجلس لتحقيق الصالح العام، ثم استعرض انجازات وزارته خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجى الاول هو حماية الامن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى. وأجمع السادة النواب خلال تعقيبهم على بيان السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع ضوابط وصرف حوافز ومكافآت للعاملين بالوزارة وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، ومراجعه أسعار السلع التموينية نظراً لانخفاض وزنها، وكذلك فتح باب التظلمات للمتضررين من إقصائهم من البطاقات التموينية، وتشديد الرقابة على مطاحن القطاع العام. - وأعلن السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس إحالة البيان للجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والشئون الاقتصادية لإعداد تقرير بشأنه. أشار السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن حزب المؤتمر قد اختار السيد النائب رفعت أحمد سمير درويش ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

جلسة الثلاثاء 19/1/2021 أعلن السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة أن عدد البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب وصل إلى 100 بيان عاجل، وأردف "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصةً ان بعضها لا يرقى لهذا الوصف. وأعلن السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه تلقى 96 طلبا من النواب للتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام. مشيرا إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون هناك فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة. مشدداً على ضرورة الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش. أكد السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتصدير الصورة الحضارية للمجلس خلال جلساته.

دعا رئيس المجلس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإلقاء بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضاً بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديث جودة التكنولوجيا وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتعقيبا ًعلى بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن الوزير كان نموذجا للتعاون والتنسيق مع اللجنة واقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرنامج الذي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة. - ثم استمع المجلس إلى بيان اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، والذي أكد فيه أنه عقب تكليفه بوزارة الدولة للإعلام عمل على إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانيته لافتاً الى أن الأمر لم يكن سهلا. وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليار جنيه، كما أن هناك 22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة. وخلال المناقشات أكد النواب أن جمع اسامة هيكل بين منصبه كوزير دولة للاعلام ورئاسة مدينة الانتاج الاعلامى يعد مخالفاً للدستور والقانون وطالبوا الوزير برد كل ماتقاضاه من موقعه كرئيس لمدينه الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب لها إلى خزينة الدولة. - أحال رئيس المجلس البيان للجنة الثقافة والإعلام لمناقشته واعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. - أعلن رئيس المجلس اختيار حزب ارادة جيل للنائب محمد تيسير مطر ليكون ممثلا ًللهيئة البرلمانية للحزب - وجه رئيس المجلس التهنئة للنواب والاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس.

جلسة الأربعاء20/1/2021 أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة تقديره الكامل للفن والفنانين قائلاً: "بإسمي و إسمكم أقدر الدور الذي يقوم به الفن في مصر على مر التاريخ وهي رسالة سامية و يمثل القوة الناعمة و الداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها مصر على مر العصور". ووجه محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء والمفكرين، ولكل القوة الناعمة. كما شدد رئيس المجلس على ضرورة التزام السادة النواب بالمقاعد المخصصة لهم دون الجلوس فى مقاعد السادة الوزراء مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى قدر الامكان، قائلاً: " وقاكم الله وحفظكم من وباء فيروس كورونا اللعين". ثم دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإلقاء بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021 يعتمد على النظام الالكترونى، لافتاً الى أنه: "سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وأردف الوزير قائلا: "إحنا عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة وسيكون هناك 700 حساب على بنك المعرفة". يتعرف من خلاله على كل ما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيرات المناهج" ، وأن الوزارة تسعى إلى تقديم شكل جديد للتعليم الفنى من خلال نظام التكنولوجيا التطبيقية. وتعقيباً على بيان الوزير تعهدالنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أي شائبة، وأجمع النواب على القصور في تطبيق الخطة التعليمية على أرض الواقع. - وطالب المستشار الدكتور رئيس المجلس النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، قائلاً: نبهت على النواب عدم الإخلال باللائحة والجلوس فوراً بالمقاعد المخصصة لهم، ممنوع رفع الصوت أو مقاطعه الوزير أثناء حديثه، وإذا استمرينا هكذا فإننا سنكون أمام فوضي .. ولقد اتفقنا في الحفاظ علي المظهر الحضارى للمجلس". كما طالب رئيس المجلس كل هيئة برلمانية أن ترشح من يتحدث باسمها أثناء مناقشة الوزراء بياناتهم .... مؤكداً أن الحكومة ليست خصماً لنا حيث يتم التعاون معها ليستمر المسار سليماً ، ولن تثنينى أى عقبة عن تطبيق الدستور والقانون واللائحة. ووجه زعيم الاغلبية البرلمانية الشكر لرئيس المجلس على سعة صدره واستيعابه للنواب"، متابعا: "نعتذر لك على أى نوع من أنواع الاحتجاج بسبب طلب الكلمة، حيث إن كل نائب جاء محملاً بهموم ومشاكل دائرته ويسعى لعرضها". - ثم أحال السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس بيان وزير التربية والتعليم الى لجنة التعليم والبحث العلمى. - ودعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، لالقاء البيان الخاص بوزارتها. استهلت الدكتورة رانيا المشاط البيان بتوجيه التهنئة لمجلس النواب بتشكيله الجديد، وانعقاد دورته الجديدة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشيرة إلى الصورة المشرفة التى يظهر عليها المجلس، لاسيما على مستوى تمثيل المرأة الذى يصل إلى 27%، وكذلك التمثيل الكبير للشباب فى المجلس، كاشفةً ان 57.8% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الاطراف خلال 2020، تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاساسية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، مستعرضةً التقارير الايجابية بشأن الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات العالمية الكبرى. أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس عقب ترأسه الجلسة العامة البيان الى اللجان المختصة كل فى مجاله لدراسته واعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جلسة الخميس ٢١يناير 2021 استهل المجلس جلسته برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتلاوة خطاب رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير 2021. ووافق المجلس بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء ( وقوفاً) على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى. أعلن رئيس المجلس تلقيه إخطاراً من الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب، بأسماء من يرشحونه للمشاركة في المناقشات، واضاف انه سيستخدم حقه فى منح الكلمة، ومؤكداً حرصه على التنسيق فى الكلمات بين مختلف الاحزاب والمستقلين. كما شدد السيد رئيس المجلس على عدد من القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية ومنها عدم رفع الايدى لطلب الكلمة وتداول الأوراق والاحاديث بين الأعضاء، وطالب الأعضاء بالحفاظ على المظهر الحضارى للمجلس مؤكدا أنه لن يتدخل مطلقا إلا لضمان حسن سير المناقشات. استمع المجلس إلى بيان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حول نتائج ماتحقق من برنامج مصر تنطلق لعام 2018/2022 الذى عرضته الحكومة فى الفصل التشريعى الأول، والذى استعرض خلاله إنجازات القطاع الرياضي خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وأوضح أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالميّة وإقليميّة، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية، كاشفاً عن سعى الوزارة لتكون مصر مركزاً لاستضافة الفعاليات والاحداث الرياضية العالمية وخلال المناقشات وصف زعيم الاغلبية القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بانه سىء السمعة مطالبا بتغييره كما استنكر ان يتحول ممثلو الاتحادات الرياضية الى سلطة رابعة داخل الدولة، كما قرر السيد رئيس المجلس حذف كلمة (مؤامرة) من المضبطة وذلك تعقيبا على حديث النائب احمد فرغل عن وجود مؤامرة لهدم استاد النادى المصرى ببورسعيد. وتعقيباً على أزمة قانون الرياضة قال " الوزير " إن التحرك في هذا الأمر يحتاج الى التأنى والتعامل بحرص لأنه أمر مرتبط بالمواثيق الدولية، وأنه تم اشراك مجلس الوزراء مع الوزارة بشان تعديل القانون أعلن السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس احالة البيان للجنة الشباب والرياضة لاعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس خلال الجلسة العامة. استمع المجلس الى بيان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام الذى أكد فيه أن الوزارة تتولى إدارة استثمارات الدولة، والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام. وخلال المناقشات شن النواب هجوماً حاداً على الوزير بسبب شركة الحديد والصلب وطالبوه بالتراجع عن قرار تصفيتها وضرورة تطويرها واصفين بيانه بأنه مجرد حبر على ورق لا يمت للواقع بصلة مطالبين بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة تصفية شركات الحديد والصلب وسماد طلخا وكفر الدوار ، واكدوا على أهمية الحفاظ على حقوق العمال. أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحبيه بالنائب مصطفى بكري، لحضوره بعد انتهاء الجلسة أمام هيئة المكتب لشرح جميع الأوجه القانونية في شأن الاستجواب المقدم منه إلى وزير قطاع الأعمال العام واتهامه بالمسئوليته عن اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري. أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بيان وزير قطاع الاعمال إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه لإعداد تقرير عنه وعرضه على مكتب المجلس. ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد القادم 24 يناير 2021 الساعة الواحدة ظهراً.