القبض على سيدتان لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الفيس بوك

تسعى وزارة الداخلية على تكثيف جهودها للقضاء على الجرائم الإباحية والمخلة بالآداب العامة، بجانب التصدي للأعمال المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والتي تحرض على الفسق والفجور، خاصة تلك التي انتشرت بشكل كبير وسريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت.

المتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب تستخدم الفيس بوك وسيلة لها

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شبكة نسائية تعمل على ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال الترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات، تضم العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تظهر استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض بمقابل مبالغ مالية.

اعتراف المتهمين بممارستهم أعمال مخلة بالآداب مقابل مبالع مالية

ضبطت قوات الأمن " سيدتين مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "روض الفرج و بولاق الدكرور، وحال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، تم مواجهة المتهمة الأولى التي أقرت بمزاولتها نشاطها المخل بالآداب والأخلاق على النحو المشار إليه، واستغلال المتهمة الثانية فى نفس النشاط الآثم عبر شبكة الإنترنت بمقابل مبالغ مالية.

وأعترفت المتهمة بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها عبر الفيس بوك لهذا الغرض الشنيع، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نفس النشاط وتقاسمها للمبلغ المالي مع الأخيرة.

ضبط هواتف محمولة تحوي رسائل لأعمال المتهمتين الآثمة

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط "عدد 2 هواتف محمولة خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على أعمالهم الإباحية"، ومن هنا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.