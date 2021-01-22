عيد الشرطة.. الداخلية تواصل التطوير لتيسير خدمات المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خصوصًا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

واتخذت الإدارات العامة لـ"تصاريح العمل"، و"الجوازات والهجرة والجنسية" بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

ورصد الإدارتان الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى ذات السياق، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكل فروعها الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر، خصوصًا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

لم يتوقف تقديم الخطمة على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.. إذ حرصت وزارة الداخلية على التوسع فى ماكينة القطاعات الشرطية الخدمية، بما يخدم المواطن، ويخفف العبء عن كاهله.

وبناء على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرص قطاع الأحوال المدنية على توفير مقر له بأحد الموالات بالقاهرة الكبرى، لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأسلوب ممكين، عقب ظهور عددًا من ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بعدة أماكن جغرافية تسهيلًا على المواطنين.

ونفذت وزارة الداخلية منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة مصدرات القطاع على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد 50 جنيهًا قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة.

ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية فى سهولة ويسر.