عاجل.. السيسى يطمئن على منظومة التدريب فى أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - كما اطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية خلال أداء الطلبة للطابور الصباحى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان اليوم، إن الرئيس السيسى تابع خلال الزيارة، القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتى تعد الأحدث بين أقرانها فى أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمى والدولى.

كما استعرض الرئيس، طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، فى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطرى ومستشفى بيطرى وناد للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية لخدمة العمل.

وعقب ذلك، شارك الرئيس أبناءه من طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الجديدة.