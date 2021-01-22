صور.. قنصل فرنسا: الأكاديمية العربية بالعلمين صرح علمى كبير

جدة - نرمين السيد - أشادت جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن الأكاديمية العربية صرح علمى كبير يطبق أحدث المعايير وأعلى جودة تعليمية.





جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها، اليوم، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى حسين، مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

وأضافت قنصل فرنسا أن التقدم الذى تحرزه الأكاديمية على الصعيد العلمى بين الجامعات جاء عن طريق عمل مستمر وشاق سيساهم فى إخراج العديد من الكوادر البشرية الناجحة.

واستمعت "إيريرا" لمحاضرة علمية قدمها الدكتور على فهمى، عميد كلية الذكاء الاصطناعى، عن أهمية الذكاء الاصطناعى واهتمام الأكاديمية بتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم للطلاب.