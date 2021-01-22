صور.. إنجاز 10.5% من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع مونوريل "العاصمة الإدارية – الاستاد"، بلغت حتى الآن 10.5%، وأنه مخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطول 56.5 كم خلال مايو 2022.





وأضافت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية للمشروع تمتد من مسجد المشير حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 11.5 كم خلال فبراير 2023، وأنه تم إنهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية، لافتة إلى أنه يجرى حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية للمشروع بنسبة إنجاز 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة إنجاز 12%، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم نهاية مايو 2022.

ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أجرى جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائى (LRT) السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان والذى يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16محطة ومخطط افتتاح مرحليتيه الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1، والثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، فى احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5 %.