سفير مصر لدى الجابون يلتقى رئيس مفوضية التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية التجمع فى ضوء ولايته المعززة والتى تتضمن تطوير القدرات لصيانة السلم والأمن والاستقرار بهدف تهيئة المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى بين دول الإقليم.

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