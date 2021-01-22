قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة بزيارة موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمنطقة كوم اوشيم التابعة لمحافظة الفيوم.
ياتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات،
يمتد الموقع على مساحة حوالى 117 فدان، تم البدء فى اعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان ، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر ابريل القادم.
كما زار فريق وزارة البيئة محطة التجميع الوسيطة بكوم اوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وابشواى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 % ومن المقرر تسليمها خلال شهر ابريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع ، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من إعداد 70٪ من البنية التحتية للمدفن والمحطة الوسيطة بكوم أوشيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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