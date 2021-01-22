نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيئة": انتهاء 60٪ من البنية التحتية للمدفن والمحطة الوسيطة بكوم أوشيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذي يتم تنفيذه بمنطقة كوم أوشيم التابعة لمحافظة الفيوم.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالي 117 فدان، تم البدء فى اعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر أبريل القادم.

كما زار فريق وزارة البيئة محطة التجميع الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم، والتي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وأبشواي، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 % ومن المقرر تسليمها خلال شهر أبريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالي 3600 متر مربع، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.