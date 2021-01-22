صور.. توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من أعمال حى المال بالعاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - شهد محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، مراسم توقيع الاتفاقية الملحقة الخاصة بالمرحلة الثانية من الأعمال الرئيسية لحى المال والأعمال والاتفاق الإطارى الخاص بإدارته، والذى شارك فيه من القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشارك فيه من الجانب الصينى "جو يونج" نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية للإنشاءات والهندسة المنفذة للمشروع، والتى تعد أكبر شركة إنشاءات فى الصين والعالم.





وأكد السفير محمد البدرى، وفقا لبيان صحفى، على أن هذا المشروع سيظل صرحاً للأجيال القادمة شاهداً على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتى وصلت إلى أقوى مراحلها تحت الرعاية المباشرة لقيادتى البلدين، مؤمناً على ما نوه إليه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأهمية الإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروع. من جانبه، شدد "جو يونج" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المنفذة على أن الشركة وجهت أفضل عناصرها البشرية للمشروع لعلمها بالأولوية التى تمنحها له القيادة السياسية فى البلدين، وأن الشركة توجه كامل طاقاتها لإنهاء المشروع فى أقرب توقيت ممكن.

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