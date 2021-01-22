وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر «حوار الأديان والثقافات» خير دافع لنا

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من "13 – 14" مارس 2021 تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.





وأوضح وزير الأوقاف فى بيان اليوم الجمعة، أن المؤتمر ينطلق فى إطار دعوة الرئيس السيسى الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة ، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة، مؤكدين أن هذه الرعاية هى أكبر دعم لأعمال المؤتمر، وأنها خير دافع لنا لبذل أقصى الجهد فى العمل على إنجاح رسالة المؤتمر، وأن نكون عند مستوى هذه الرعاية الكريمة. وأشار وزير الأوقاف إلى أن المؤتمر يتضمن المحاور التالية: المحور الأول: مفهوم الحوار وغاياته. المحور الثانى: عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد. المحور الثالث: الحوار والمشترك الإنسانى: دينيًّا وثقافيًّا. المحور الرابع: الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا. المحور الخامس: أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى. المحور السادس: عوامل نجاح الحوار.

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