بالأسماء.. تشكيل المكتب السياسى لحزب المؤتمر

جدة - نرمين السيد - قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ إعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة المركزية للحزب برئاسته.. فى إطار خطة شاملة لإعادة بناء وتأهيل الكوادر السياسية والحزبية الجديدة، وتمكين الشباب.





وشمل القرار 483 لسنة 2021، تعيين مصطفى الدكرورى، مساعدا لرئيس الحزب، وأمينا تنظيم الجمهورية وعضو المكتب السياسى، ومحسن سرحان الكاشف، أمين العضوية المركزية، وأمين عام محافظة الجيزة، وعضو المكتب السياسى للحزب، ومحمد سويد، أميناً عاماً للإعلام، وعضو المكتب السياسى للحزب، و وليد عبدالوهاب قوطة، أميناً لتنمية الموارد، وعضو المكتب السياسى للحزب، وهبة محمود حنفى، أميناً عاماً للمرأة، وعضو المكتب السياسى، ويوسف عماد فوزى، رئيس اتحاد الشباب، وعضو المكتب السياسى، للحزب ومحمد حسب الله، أمينا عاماً للمجالس المحلية، وعضو المكتب السياسى، وهانى محمد على، أميناً للعلاقات العامة، وعضو المكتب السياسى للحزب.

وقال رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم الجمعة، "آن الآوان لنُعد جيلاً جديداً من الشباب، الأكثر وعياً بتحديات المرحلة المقبلة، والقادر على تحمل المسؤولية"، لافتاً إلى أن القرار كان بناءً على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم وتمكين الشباب بمختلف مؤسسات الدولة، فى سياق وطنى يرسخ لمبادئ الديموقراطية، ويؤمن بالتعددية الحزبية، إثراءً للحياة السياسية، التى تتطلب مزيداً من الانفتاح على الرأى العام، والتواصل الحقيقى على الأرض.

وأكد حرص الحزب على تعظيم الاستفادة من قادته، فى مختلف المواقع التنظيمية، مشيداً بدور الرواد فى دمج الشباب، ومنحهم الثقة من خلال ما حققوه من تجارب حزبية ناجحة.

ومن المقرر أن يُصدر رئيس الحزب، خلال الساعات المقبلة مجموعة جديدة من قرارات الهيكلة فى مواقع رئيسية من العمل التنظيمى.