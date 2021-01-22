الرئيس السيسي يشارك طلاب الشرطة وجبة الإفطار ويطمئن على أحوالهم

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناءه من طلبة أكاديمية الشرطة، وجبة الإفطار، وذلك خلال زيارة تفقدية للأكاديمية صباح اليوم الجمعة، اطلع خلالها، على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي استمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.
وتفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.
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