نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وبيلا روسيا اليوم الجمعة 22-1-2021 المجموعة الرابعة .. كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وبيلا روسيا ، تنطلق اليوم مباراة هامة للغاية في إطار دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة اليد، يلتقي المنتخب المصري “الفراعنة” في مواجهة ضد منتخب بيلا روسيا “روسيا البيضاء” ، في مواجهة نارية وقوية للغاية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً 7:00 حسب التوقيت المحلي للعاصمة ” القاهرة” الثامنة بتوقيت مكة المكرمة 8:00 الخامسة بتوقيت جرينيتش 5:00، تقام المباراة اليوم على أرض صالة استاد القاهرة الدولي المغطاة.

موعد مباراة مصر وبيلا روسيا

يتواجه اليوم المنتخب الوطني في كرة اليد أمام منتخب روسيا البيضاء في إطار مواجهات المجموعة الرابعة، التي تضمم كلًا من المنتخبات التالية” السويد، سلوفينيا، مصر، الاتحاد الروسي لكرة اليد، روسيا البيضاء، مقدونيا الشمالية”.

يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب تلك المجموعة الصعبة برصيد 4 نقاط استطاع تحقيقهم في مواجهتان فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، بينما على الجانب الخر يدخل منتخب روسيا البيضاء مواجه اليوم وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد نقطتان حققهما من في مواجهتان تعادل فيهما.

مصر وبيلا روسيا

التقى المنتخبان من قبل في ثلاث مواجهات في أعوام 2016 فاز المنتخب المصري ، وفي عام 2017 فاز منتخب بيلا روسيا ، والمواجهة الثالثة عام 2015 وانتهت المباراة بالتعادل بين المنتخبين،وقد أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفريق لتلك المواجهة القوية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبيلا روسيا

تنقل المباراة القوية الهامة اليوم التي تجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب روسيا البيضاء عبر مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية المفتوحة، وتضم القناة كوكبة من ألمع نجوم مصر في كرة اليد، بالإضافة إلى استوديو تحليلي علة أعلى مستوى لتحليل لقاء اليوم الهام للغاية.

تردد قناة أون تايم سبورت

نستعرض معكم الأن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وبيلا روسيا اليوم على أرض استاد القاهرة الدولي المغطاة.